На Львівщині змія вкусила 6-річну дівчинку

За інформацією видання, інцидент стався 22 серпня.

"... о 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії лівого гомілкового ступневого суглобу поступила дівчинка, 2014 року народження, жителька с. Нижня Яблунька Турківського району", - йдеться у повідомленні.

Стан потерпілої – середньої важкості, відзначає видання.

Нагадаємо, через укус змії у Сколівську лікарню госпіталізували чоловіка.