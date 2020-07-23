На Львівщині змія вкусила 6-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Львівщині у Турківському районі змія вкусила 6 -річну дитину, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, інцидент стався 22 серпня.
"... о 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії лівого гомілкового ступневого суглобу поступила дівчинка, 2014 року народження, жителька с. Нижня Яблунька Турківського району", - йдеться у повідомленні.
Стан потерпілої – середньої важкості, відзначає видання.
Нагадаємо, через укус змії у Сколівську лікарню госпіталізували чоловіка.