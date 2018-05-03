Во Львовской области злоумышленники устроили стрельбу и скрылись

Инцидент произошел 2 мая, около 23:30 на дороге между селами в Жолковском районе.

"Были ранены двое мужчин, местных жителей. В них стреляли из огнестрельного оружия из автомобиля. После этого нападавшие скрылись. Ориентировку на автомобиль, которым передвигались злоумышленники, получили работники всех служб и подразделений полиции Львовской области. В течение часа в одном из сел Каменка-Бугского района полицейские обнаружили "Ауди 80", в салоне которого находились трое мужчин, которые имели с собой огнестрельное оружие ", - рассказал заместитель начальника ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк.

Задержанные - трое львовян в возрасте 30, 31 и 35 лет. Их доставили в Жолковское отделение полиции, им должны избрать меру пресечения.

Раненые мужчины - жители Жолковского района в возрасте 20 и 25 лет. У старшего - огнестрельное ранение правого плеча, у младшего - огнестрельное ранение кисти левой руки.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Изъятое оружие направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Белгород-Днестровске в результате стрельбы погиб 24-летний парень.