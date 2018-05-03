На Львівщині зловмисники влаштували стрілянину і втекли
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Вночі у Жовківському районі Львівської області відбулася стрілянина, внаслідок якої двох чоловіків поранили. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Інцидент трапився 2 травня близько 23:30 на дорозі між селами у Жовківському районі.
"Було поранено двох чоловіків, місцевих мешканців. У них стріляли з вогнепальної зброї з автомобіля. Після цього нападники втекли. Орієнтування на автомобіль, яким пересувались зловмисники, отримали працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщин. Протягом години в одному з сіл Кам’янка-Бузького району поліцейські виявили "Ауді 80", у салоні якого перебували троє чоловіків, які мали з собою вогнепальну зброю", ‒ розповів заступник начальника ГУНП у Львівській області Тарас Сабанюк.
Затримані ‒ троє львів’ян віком 30, 31 та 35 років. Їх доставили у Жовківське відділення поліції, їм мають обрати міру запобіжного заходу.
Поранені чоловіки ‒ мешканці Жовківського району віком 20 та 25 років. У старшого ‒ вогнепальне поранення правого плеча, у молодшого – вогнепальне поранення кисті лівої руки.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вилучену зброю скерували на експертизу. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Білгород-Дністровську в результаті стрілянини загинув 24-річний хлопець.