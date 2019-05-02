Во Львовской области задержали подозреваемого, который кухонным ножом убил односельчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве, который в ночь с 29 на 30 апреля убил своего 50-летнего односельчанина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"В Радеховское отделения полиции 30 апреля поступило сообщение от медиков о том, что приехав на вызов, в квартире дома в одном из сел района они обнаружили тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Полиция установила личность погибшего, им оказался 50-летний владелец квартиры. При осмотре тела эксперт-криминалист обнаружил следы насильственной смерти, а именно порез на шее.
"В ночь с 29 на 30 апреля на улице у мужчины возникла ссора с его 21-летним односельчанином. Конфликт продолжился в квартире погибшего, где гость кухонным ножом нанес хозяину ранения, в результате которого тот скончался", - добавили в полиции.
Злоумышленник задержан, суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей. Также ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.118 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве спецназовцы задержали молодого парня за нападение с ножом на местного жителя, который продавал часы.