На Львівщині затримали підозрюваного, який кухонним ножем вбив односельця

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, який в ніч з 29 на 30 квітня вбив свого 50-річного односельця. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.