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На Львівщині затримали підозрюваного, який кухонним ножем вбив односельця

На Львівщині затримали підозрюваного, який кухонним ножем вбив односельця

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, який в ніч з 29 на 30 квітня вбив свого 50-річного односельця. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

“У Радехівське відділення поліції 30 квітня надійшло повідомлення від медиків про те, що приїхавши на виклик, у квартирі будинку в одному із сіл району вони виявили тіло чоловіка без ознак життя”, — йдеться у повідомленні.

Поліція встановила особу загиблого, ним виявився 50-річний власник квартири. Під час огляду тіла експерт-криміналіст виявив сліди насильницької смерті, а саме поріз на шиї.

“В ніч з 29 на 30 квітня на вулиці у чоловіка виникла сварка з його 21-річним односельчанином. Конфлікт продовжився у квартирі загиблого, де гість кухонним ножем наніс господарю поранення, внаслідок якого той помер”, — додали у поліції.

Зловмисник затриманий, суд обрав для нього міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Також йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.118 (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця). Санкція статті передбачає максимальне покарання — позбавлення волі на строк до двох років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві спецпризначенці затримали молодика за напад із ножем на місцевого мешканця, який продавав годинник.

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