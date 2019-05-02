Молодик вдарив ножем у шию продавця годинника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві спецпризначенці затримали молодика за напад із ножем на місцевого мешканця, який продавав годинник. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Матросова стався розбійний напад на місцевого мешканця. На виклик прибули працівники полку поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.
Як з’ясувалося, потерпілий розмістив оголошення про продаж антикварного годинника вартістю 1000 дол. Невдовзі до продавця зателефонував хлопець, якого зацікавив товар, тож чоловіки домовилися про зустріч. "Покупець" оглянув годинник і напав на чоловіка.
Зловмисник наніс потерпілому удар ножем у шию та намагався забрати товар, однак злякався і втік з місця скоєння злочину, потерпілого госпіталізували.
За отриманим орієнтуванням працівники поліції полку особливого призначення №2 затримали особу, схожу за описом. Нападником виявився 18-річний місцевий мешканець, на його одязі були сліди крові. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього ніж.
Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, поліцейського у столиці поранив ножем утікач від правосуддя.