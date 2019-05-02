Парень ударил ножом в шею продавца часов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве спецназовцы задержали парня за нападение с ножом на местного жителя, который продавал часы. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Александра Матросова произошло разбойное нападение на местного жителя. На вызов прибыли работники полка полиции особого назначения и следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.
Как выяснилось, потерпевший разместил объявление о продаже антикварных часов стоимостью 1000 долл. Вскоре к нему позвонил парень, которого заинтересовал товар, поэтому они договорились о встрече. "Покупатель" осмотрел часы и напал на мужчину.
Злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в шею и пытался забрать товар, однако испугался и скрылся с места совершения преступления, пострадавшего госпитализировали.
По полученным ориентировкам работники полиции полка особого назначения №2 задержали человека, похожего по описанию. Нападавшим оказался 18-летний местный житель, на его одежде были следы крови. Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него нож.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, полицейского в столице ранил ножом беглец от правосудия.