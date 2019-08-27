Во Львовской области задержали две семьи из Турции и Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Во Львовской области пограничники задержали граждан Турции и Ирана, которые с детьми нелегально пытались попасть в страны ЕС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Так, пограничники Мостиского и Львовского отрядов задержали девятерых иностранцев.
В обоих случаях нарушителей границы помогли обнаружить жители приграничья.
В одном случае задержанными оказались пятеро граждан Турции, двое из которых малолетние дети. В остальном - двое иранцев также с детьми пытались пересечь госрубеж автомобилем, а помогал им украинец - водитель такси.
Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины и последующего возврата девяти иностранцев в страну происхождения будет принимать суд.
В отношении водителя также будет принято правовое решение предусмотренное ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда).
Напомним, на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов с детьми и их вероятных переправщиков.