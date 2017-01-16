Во Львовской области задержали мужчину, который до смерти избил мать
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою мать. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
Так, 15 января около полудня в полицию поступило сообщение от 38-летнего местного жителя, что умерла его бабушка, 86-летняя жительница одного из сел Туркивского района, которая временно проживала в городе Самбир.
На месте происшествия полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался сын умершей, 62-летний житель Самбира. Так, 14 января около шести вечера между ним и его матерью возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил металлическую трубу и жестоко избил женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С места происшествия правоохранители изъяли орудие убийства - металлическую трубу и деревянную палку.
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле умершей закрытую черепно-мозговую травму головы с внутренними кровоизлияниями, множественные ссадины и кровоподтеки на теле, перелом левой бедренной кости, тридцать переломов ребер с двух сторон, перелом щитовидной кости, перелом левой руки.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до десяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.