На Львівщині затримали чоловіка, який до смерті побив матір
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння до смерті побив власну матір. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Так, 15 січня близько півдня до поліції надійшло повідомлення від 38-річного місцевого мешканця, що померла його бабця, 86-річна мешканка одного з сіл Турківського району, котра тимчасово проживала у місті Самбір.
На місці події поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився син померлої, 62-річний мешканець Самбора. Так, 14 січня близько шостої вечора між ним та його матір’ю виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив металеву трубу і жорстоко побив жінку. Від отриманих травм пенсіонерка померла. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства — металеву трубу та дерев’яну палицю.
Судово-медична експертиза виявила на тілі померлої закриту черепно-мозкову травму голови з внутрішніми крововиливами, множинні садна та синці на тілі, перелом лівої стегнової кістки, тридцять переломів ребер з двох сторін, перелом щитовидної кістки, перелом лівої руки.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання — від семи до десяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.