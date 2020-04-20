Во Львовской области зарегистрировали еще четыре новые подозрения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще четверо новых пациентов с подозрением на COVID-19: в целом по области с подозрением на коронавирус есть 88 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 9:00 до 17:30, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилась еще 4 человека. Пациенты из города Львов, Сокольского, Мостиского районов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 95 человек.
"На самоизоляции находятся 902 человека. За все время выписано - 203 пациента. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 13-ти пациентов состояние тяжелое. Нет пациентов на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Также по состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 88 человек.
Напомним, во Львовской области, по состоянию на утро 20 апреля, зафиксировано уже 253 случая COVID-19.