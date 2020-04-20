Во Львовской области зарегистрировали еще четыре новые подозрения на COVID-19

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще четверо новых пациентов с подозрением на COVID-19: в целом по области с подозрением на коронавирус есть 88 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.