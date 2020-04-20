На Львівщині зареєстрували ще чотири нові підозри на COVID-19

КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Львівщині з’явилося ще четверо нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 88 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.