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На Львівщині зареєстрували ще чотири нові підозри на COVID-19

Київ • УНН

 • 14646 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Львівщині з’явилося ще четверо нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 88 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

“У період з 9:00 по 17:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 4 особи. Пацієнти з міста Львів, Сокальського, Мостиського районів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 95 осіб.

"На самоізоляції знаходяться 902 особи. За увесь час виписано — 203 пацієнти. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 13-ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ", - зазначається в повідомленні.

Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 88 осіб.

Нагадаємо, у Львівській області, станом на ранок 20 квітня, зафіксовано вже 253 випадки COVID-19.

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