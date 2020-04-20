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На Львівщині виявили вже 253 випадки COVID-19

На Львівщині виявили вже 253 випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Львівській області, станом на ранок 20 квітня, зафіксовано вже 253 випадки COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

“Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У 253 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 10 осіб померли. 22 пацієнта одужали”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 91 особа.

"На самоізоляції знаходяться 902 особи. За увесь час виписано — 203 пацієнта. Стан більшості хворих -середньої важкості. У 13 — ти пацієнтів стан важкий. Немає пацієнтів на апараті ШВЛ",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Україна розробила тест-системи виявлення коронавірусу на ранній стадії зараження.

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