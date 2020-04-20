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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38067 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82256 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102308 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128515 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129037 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172608 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121803 просмотра

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4 марта, 10:59 • 104932 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Во Львовской области обнаружили уже 253 случая COVID-19

Во Львовской области обнаружили уже 253 случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15967 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львовской области, по состоянию на утро 20 апреля, зафиксировано уже 253 случая COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У 253 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 10 человек умерли. 22 пациента выздоровели", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 91 человек.

"На самоизоляции находятся 902 человека. За все время выписано - 203 пациента. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 13 - ти пациентов состояние тяжелое. Нет пациентов на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.

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