Во Львовской области обнаружили уже 253 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львовской области, по состоянию на утро 20 апреля, зафиксировано уже 253 случая COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 84 человека. У 253 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 10 человек умерли. 22 пациента выздоровели", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 91 человек.
"На самоизоляции находятся 902 человека. За все время выписано - 203 пациента. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 13 - ти пациентов состояние тяжелое. Нет пациентов на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Напомним, Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.