Во Львовской области зарегистрировали еще 13 новых подозрений на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 13 новых пациентов с подозрением на COVID-19: в целом по области с подозрением на коронавирус есть 113 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"У период с 8:00 до 16:00, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 13 человек. Пациенты из городов Львов и Городок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 86 человек.
"На самоизоляции находятся 611 человек. За все время выписано - 167 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Также по состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 113 человек.
Напомним, по состоянию на утро 14 апреля, во Львовской области зафиксировано 136 случаев COVID-19.