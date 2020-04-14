На Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 13 нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 113 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 8:00 по 16:00 год, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. Пацієнти з міст Львів та Городок", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 86 осіб.
"На самоізоляції знаходяться 611 осіб. За увесь час виписано - 167 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 18-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ", - зазначається у повідомленні.
Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 113 осіб.
Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня, у Львівській області зафіксовано 136 випадків COVID-19.