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На Львівщині зареєстрували ще 13 нових підозр на COVID-19

Київ • УНН

 • 12869 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 13 нових пацієнтів із підозрою на COVID-19: загалом в області із підозрою на коронавірус є 113 людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"У період з 8:00 по 16:00 год, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. Пацієнти з міст Львів та Городок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 86 осіб.

"На самоізоляції знаходяться 611 осіб. За увесь час виписано - 167 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 18-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ", - зазначається у повідомленні.

Також станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 113 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня, у Львівській області зафіксовано 136 випадків COVID-19.

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