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Во Львовской области за сутки количество новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 119 человек

Во Львовской области за сутки количество новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 119 человек

Киев  •  УНН

 • 9102 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 6882 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки — 119. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

“По состоянию на 9:00 часов во Львове и Львовской области подтверждено 6882 случая инфицирования коронавирусом, из них 181 — летальный. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1097 ПЦР-тестов. Соответственно, 119 — положительные. Среди них львовян — 57”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом коронавирусной инфекции обнаружено — у 6882 человек, 181 человек умер, 1009 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1097 ПЦР-тестов, из них 119 — положительные. Среди них львовян — 57. Всего в работу взяли 490 проб, остаток в холодильнике — 457 проб.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6557 человек, госпитализированы — 1194, на амбулаторном лечении — 5363 человека, выписаны — 1024 человека. Сейчас в больнице находится 158 человек, из них в реанимации — 4 человека, на аппарате ИВЛ — 3 человека.

Напомним, в Украине зафиксировано 800 новых случаев COVID-19.

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