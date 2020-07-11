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На Львівщині за добу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 119 осіб

На Львівщині за добу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 119 осіб

Київ • УНН

 • 9108 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. На Львівщині з початку пандемії зафіксовано 6 882 випадки захворювання на COVID-19, з них за останню добу — 119. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

“Станом на 09:00 годин у Львові та на Львівщині підтверджено 6 882 випадки інфікування коронавірусом, з них 181 — летальний. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1097 ПЛР-тестів. Відтак, 119 — позитивні. Серед них львів’ян — 57”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 6 882 осіб, 181 людина померла, 1009 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1097 ПЛР-тестів, з них 119 — позитивні. Серед них львів’ян — 57. Загалом в роботу взяли 490 проб, залишок у холодильнику — 457 проб.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6557 осіб, госпіталізовані — 1194, на амбулаторному лікуванні — 5363 особи, виписані — 1024 особи. Зараз у лікарні перебуває 158 осіб, з них в реанімації — 4 особи, на апараті ШВЛ — 3 особи.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 800 нових випадків COVID-19.

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