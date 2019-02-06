Во Львовской области из воинской части похитили техники на сумму почти 5 млн гривен

"В ноябре 2018 году с одной из военных частей во Львовской области неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптика были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи", - сообщили в ГБР.



По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества. Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).



Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время следователями территориального управления ГБР во Львове, проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества. Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Львовского гарнизона.



Как сообщал УНН, двое мужчин похитили из части ВСУ оружие и продавали ее.