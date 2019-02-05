Двоє чоловіків викрали з частини ЗСУ зброю і продавали її

"03.02.2019 за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України затримано двох мешканців м. Новоград-Волинський Житомирської області. Обох учасників злочинного угрупування затримано під час збуту партії вогнепальної зброї та боєприпасів, викрадених з однієї з військових частин, дислокованої на Житомирщині", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 3 лютого близько 16:15 вказані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями військової частини, реалізували вогнепальну зброю та боєприпаси, викрадені з території військової частини.

Під час затримання у зловмисників вилучили два автомати АКС, два магазини до автомата АКС, один пістолет ПБ (6П9) 9 мм та п’ять набоїв до нього, а також один глушник до пістолета ПБ.

Обох реалізаторів викраденої зброї затримали. Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до викрадення зброї та бойових припасів з військової частини.

Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, двоє цивільних осіб вкрали металеві плити з військового аеродрому у Житомирській області.