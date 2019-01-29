З військового аеродрому на Житомирщині вкрали металеві плити
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 січня. УНН. Двоє цивільних осіб вкрали металеві плити з військового аеродрому у Житомирській області. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону, майор юстиції Олексій Рихлюк.
"У ході розслідування встановлено, що двоє цивільних впродовж двох днів викрадали із території військової частини плити покриття аеродрому - всього викрали більше 100 металевих плит", - повідомив Рихлюк.
Особи викрадачів встановили - вони в повному обсязі повернули вкрадене та відновили функціонування частини аеродрому.
"Разом з цим встановлено, що однією з причин вчинення цього злочину, є недбале ставлення до своїх обов’язків патрульних добового наряду та їх безпосереднього керівництва, які не забезпечили належну охорону стратегічно важливого об’єкту", - зазначив Рихлюк.
Так, військовою прокуратурою Житомирського гарнізону складено 10 протоколів про вчинення військових адміністративних правопорушень за неналежне виконання патрульними своїх обов’язків. Провину військовослужбовців доведено в суді та на 6 військовослужбовців-патрульних накладено адміністративне стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті.
На чергового військової частини та його помічника накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 145 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 465 грн. Ще два адмінпротоколи на даний час знаходяться на розгляді в суді.
Нагадаємо, військовослужбовця спіймали на крадіжці військового дизельного пального.