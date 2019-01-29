З військового аеродрому на Житомирщині вкрали металеві плити

"У ході розслідування встановлено, що двоє цивільних впродовж двох днів викрадали із території військової частини плити покриття аеродрому - всього викрали більше 100 металевих плит", - повідомив Рихлюк.

Особи викрадачів встановили - вони в повному обсязі повернули вкрадене та відновили функціонування частини аеродрому.

"Разом з цим встановлено, що однією з причин вчинення цього злочину, є недбале ставлення до своїх обов’язків патрульних добового наряду та їх безпосереднього керівництва, які не забезпечили належну охорону стратегічно важливого об’єкту", - зазначив Рихлюк.

Так, військовою прокуратурою Житомирського гарнізону складено 10 протоколів про вчинення військових адміністративних правопорушень за неналежне виконання патрульними своїх обов’язків. Провину військовослужбовців доведено в суді та на 6 військовослужбовців-патрульних накладено адміністративне стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті.

На чергового військової частини та його помічника накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 145 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 465 грн. Ще два адмінпротоколи на даний час знаходяться на розгляді в суді.

Нагадаємо, військовослужбовця спіймали на крадіжці військового дизельного пального.