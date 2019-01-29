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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89750 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 137342 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132745 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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Из военного аэродрома в Житомирской области украли металлические плиты

Из военного аэродрома в Житомирской области украли металлические плиты

Киев  •  УНН

 • 13242 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 января. УНН. Двое гражданских лиц украли металлические плиты из военного аэродрома в Житомирской области. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рихлюк.

"В ходе расследования установлено, что двое гражданских в течение двух дней похищали с территории воинской части плиты покрытия аэродрома - всего похитили более 100 металлических плит", - сообщил Рихлюк.

Лица похитителей установили - они в полном объеме вернули похищенное и восстановили функционирование части аэродрома.

"Вместе с этим установлено, что одной из причин совершения этого преступления, является небрежное отношение к своим обязанностям патрульных суточного наряда и их непосредственного руководства, которые не обеспечили надлежащую охрану стратегически важного объекта", - отметил Рихлюк.

Так, военной прокуратурой Житомирского гарнизона составлено 10 протоколов о совершении военных административных правонарушений за ненадлежащее исполнение патрульными своих обязанностей. Вину военнослужащих доказано в суде и на 6 военнослужащих-патрульных наложено административное взыскание в виде ареста с содержанием на гауптвахте.

На дежурного воинской части и его помощника наложено взыскание в виде штрафа в размере 145 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2465 грн. Еще два админпротокола в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

Напомним, военнослужащего поймали на краже военного дизельного топлива.

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