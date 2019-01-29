Из военного аэродрома в Житомирской области украли металлические плиты
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 января. УНН. Двое гражданских лиц украли металлические плиты из военного аэродрома в Житомирской области. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, майор юстиции Алексей Рихлюк.
"В ходе расследования установлено, что двое гражданских в течение двух дней похищали с территории воинской части плиты покрытия аэродрома - всего похитили более 100 металлических плит", - сообщил Рихлюк.
Лица похитителей установили - они в полном объеме вернули похищенное и восстановили функционирование части аэродрома.
"Вместе с этим установлено, что одной из причин совершения этого преступления, является небрежное отношение к своим обязанностям патрульных суточного наряда и их непосредственного руководства, которые не обеспечили надлежащую охрану стратегически важного объекта", - отметил Рихлюк.
Так, военной прокуратурой Житомирского гарнизона составлено 10 протоколов о совершении военных административных правонарушений за ненадлежащее исполнение патрульными своих обязанностей. Вину военнослужащих доказано в суде и на 6 военнослужащих-патрульных наложено административное взыскание в виде ареста с содержанием на гауптвахте.
На дежурного воинской части и его помощника наложено взыскание в виде штрафа в размере 145 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2465 грн. Еще два админпротокола в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.
Напомним, военнослужащего поймали на краже военного дизельного топлива.