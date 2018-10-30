На Одещині військового начальника спіймали на крадіжці пального
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у крадіжці військового дизельного пального. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону, передає УНН.
"За процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону спільно зі співробітниками 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ викрито військову службову особу однієї з військових частин Одеської області, яка шляхом зловживання службовим становищем, здійснювала реалізацію пально-мастильних матеріалів", – йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини, старший лейтенант, реалізував приватній особі 5500 літрів військового дизельного пального за ціною 27 гривень за один літр, а всього на загальну суму понад 140 тисяч гривень. А вчора, 29 жовтня, безпосередньо під час скоєння злочину військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"На цей час проводяться невідкладні слідчі дії. Військовою прокуратурою Одеського гарнізону затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, та готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу", – зазначили у військовій прокуратурі.
Нагадаємо, у Львівській області військовослужбовець займався розповсюдженням наркотиків.