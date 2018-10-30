В Одесской области военного начальника поймали на краже топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Правоохранители задержали военнослужащего, подозреваемого в краже военного дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, передает УНН.
"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона совместно с сотрудниками 7 управления ГУ ВКР ОКР СБУ разоблачено военную должностное лицо одной из воинских частей Одесской области, которая путем злоупотребления служебным положением, осуществляла реализацию горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части, старший лейтенант, реализовал частному лицу 5500 литров военного дизельного топлива по цене 27 гривен за литр, а всего на общую сумму более 140 тысяч гривен. А вчера, 29 октября, непосредственно во время совершения преступления военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой Одесского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения", – отметили в военной прокуратуре.
Напомним, во Львовской области военнослужащий занимался распространением наркотиков.