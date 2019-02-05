Двое мужчин украли из части ВСУ оружие и продавали его
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Двух жителей города Новоград-Волынский Житомирской области задержали во время сбыта партии огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных с одной из военных частей. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
"03.02.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины задержали двух жителей г. Новоград-Волынский Житомирской области. Обоих участников преступной группировки задержали во время сбыта партии огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных из одной из военных частей, дислоцированной в Житомирской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 февраля около 16:15 указанные лица, действуя по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими воинской части, реализовали огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные с территории воинской части.
Во время задержания у злоумышленников изъяли два автомата АКС, два магазина к автомату АКС, один пистолет ПБ (6П9) 9 мм и пять патронов к нему, а также один глушитель к пистолету ПБ.
Обоих реализаторов похищенного оружия задержали. Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к похищению оружия и боеприпасов из воинской части.
Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
Как сообщал УНН, двое гражданских лиц украли металлические плиты с военного аэродрома в Житомирской области.