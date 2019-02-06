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На Львівщині з військової частини викрали техніки на суму майже 5 мільйонів гривень

На Львівщині з військової частини викрали техніки на суму майже 5 мільйонів гривень

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань викрили факт розкрадання майна зі складу військової частини на Львівщини на суму 4 529 933 гривень. Про це повідомили УНН у прес-службі ДБР.

"У листопаді 2018 року з однієї з військових частин на Львівщині невідомі особи викрали 7 тепловізійних прицілів марки ARCHER та 8 приладів нічного бачення. Оптичні прилади були виділені Україні урядом США в рамках програми міжнародної технічної допомоги",- повідомили в ДБР.

За версією слідства, викрадення військового майна відбулося через недбале ставлення начальника складу ракетно-артилерійського озброєння до обліку та збереження ввіреного майна.Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб. На даний час слідчими територіального управління ДБР у місті Львові, проводиться комплекс слідчих дій з розшуку та повернення викраденого військового майна. Процесуальне керівництво здійснює Військова прокуратура Львівського гарнізону.

Як повідомляв УНН, двоє чоловіків викрали з частини ЗСУ зброю і продавали її

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