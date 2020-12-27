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Во Львовской области со следующей недели начнут камеры видеофиксации нарушений ПДД

Киев • УНН

 • 13043 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Львовской области на трассе Киев-Чоп со следующей недели начнут 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.

Во Львовской области со следующей недели начнут камеры видеофиксации нарушений ПДД

“Во Львовской области начинает работать система автоматической 30 декабря на автомобильной дороге М-06 (Киев — Чоп) заработают 3 камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, — написал он.

Отмечается, что камеры будут размещаться:

— на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;
— на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;
— на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

“Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП”, — добавил Билошицкий.

Так, в первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима.

“Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры!”, — добавил правоохранитель.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что на участках украинских дорог, где установлены камеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, за пять лет удастся избежать 500 аварий, а за десять лет — почти 1000.

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