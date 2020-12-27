На Львівщині з наступного тижня запрацюють камери відеофіксації порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Львівській області на трасі Київ-Чоп з наступного тижня запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook, передає УНН.
“У Львівській області розпочинає працювати система автоматичної 30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ — Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, — написав він.
Зазначається, що камери розміщуватимуться:
— на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;
— на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;
— на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.
“Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП”, — додав Білошицький.
Так, у перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму.
“Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери!”, — додав правоохоронець.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що на ділянках українських доріг, де встановлені камери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, за п’ять років вдасться уникнути 500 аварій, а за десять років — майже 1000.