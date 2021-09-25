Во Львовской области есть угроза подтопления из-за подъема уровня воды Западного Буга

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. На западе Украины прогнозируется подъем уровня воды на реке Западный Буг из-за дождей. Есть угроза подтоплений. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Цитата

“По данным Укргидрометцентра, 25 — 26 сентября на р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская (Львовская обл.) Ожидается подъем уровня воды на 0,1 — 0,3 м над уровнем на 8 часов. 24 сентября, с последующим затоплением поймы (І уровень опасности — желтый)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.

Позже всего, метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году — 15 октября.

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