На Львівщині є загроза підтоплення через пiдйом рiвня води Західного Бугу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На заході України прогнозується підйом рівня води на річці Захiдний Буг через дощі. Є загроза підтоплень. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
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“За даними УкрГідрометцентру, 25 — 26 вересня на р. Захiдний Буг бiля м. Кам’янка-Бузька (Львiвська обл.) очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 — 0,3 м над рiвнем на 8 год. 24 вересня, з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки — жовтий)”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь.
За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі знижуватиметься.
Найпізніше, метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року — 15 жовтня.