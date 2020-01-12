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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111547 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114460 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112939 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126274 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104792 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107757 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107906 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131856 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130633 просмотра

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Во Львовской области водитель сбил несовершеннолетнюю девушку

Во Львовской области водитель сбил несовершеннолетнюю девушку

Киев  •  УНН

 • 13749 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Трускавце Львовской области водитель сбил 16-летнюю местную жительницу. Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, ДТП произошло 11 января около 19:10 на улице Ивана Мазепы в городе Трускавец.

“Как установили полицейские, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 56-летний житель Дрогобычского района, совершил наезд на пешехода, 16-летнюю местную жительницу. Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

“По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового”, — отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области полиция расследует сбивание микроавтобусом пешехода насмерть.

Как сообщалось, во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода.

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