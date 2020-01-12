Во Львовской области водитель сбил несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Трускавце Львовской области водитель сбил 16-летнюю местную жительницу. Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Так, ДТП произошло 11 января около 19:10 на улице Ивана Мазепы в городе Трускавец.
“Как установили полицейские, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, 56-летний житель Дрогобычского района, совершил наезд на пешехода, 16-летнюю местную жительницу. Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
“По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового”, — отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области полиция расследует сбивание микроавтобусом пешехода насмерть.
Как сообщалось, во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода.