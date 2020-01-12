На Львівщині водій збив неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Трускавці Львівської області водій збив 16-річну місцеву мешканку. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Так, ДТП трапилася 11 січня близько 19:10 на вулиці Івана Мазепи у місті Трускавець.
“Як встановили поліцейські, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 56-річний мешканець Дрогобицького району, скоїв наїзд на пішохода, 16-річну місцеву мешканку. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські встановлюють обставини ДТП.
" За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого", — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині поліція розслідує збиття мікроавтобусом пішохода на смерть.
Як повідомлялося, на Львівщині мікроавтобус на смерть збив пішохода.