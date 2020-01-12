На Львівщині поліція розслідує збиття мікроавтобусом пішохода на смерть
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Львівській області відкрито кримінальне провадження через, те що водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині мікроавтобус на смерть збив пішохода.
Як писав УНН, у Києві внаслідок ДТП загинула людина, четверо осіб травмовано.