Во Львовской области полиция расследует сбивания микроавтобусом пешехода насмерть
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Во Львовской области открыто уголовное производство из-за, то что водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Львовщине микроавтобус насмерть сбил пешехода.
Как писал УНН, в Киеве в результате ДТП погиб человек, четверо травмированы.