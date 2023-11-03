На Львовщине ночью уничтожили 11 вражеских дронов, есть попадание в объект критической инфраструктуры

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 26915 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 11232 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 37619 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 130297 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 48211 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 105684 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 159849 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152816 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154137 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159819 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 59061 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 62252 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 57113 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 71181 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 16328 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 26874 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 71554 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 130220 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 240909 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 293499 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 16607 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 45977 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 45000 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 58228 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 79326 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

На Львовщине ночью уничтожили 11 вражеских дронов, есть попадание в объект критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 609362 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время вражеской атаки в ночь на 3 ноября в небо над Львовской областью было ликвидировано 11 «шахедов». Однако, зафиксировано 5 попаданий в объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

На Львовщине ночью уничтожили 11 вражеских дронов, есть попадание в объект критической инфраструктуры

Цитата

«Этой ночью ПвК «Запад», которое защищает и небо над Львовской областью, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали», - сообщил глава ОГА.

По его словам, всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября в небе над Украиной было сбито 24 из четырех десятков ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками из курской области и из района приморско-ахтарска в рф, и ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Ивано-Франковщине ночью упали обломки сбитого дрона, был пожар в общежитии - глава МВД

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68