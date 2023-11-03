На Львовщине ночью уничтожили 11 вражеских дронов, есть попадание в объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время вражеской атаки в ночь на 3 ноября в небо над Львовской областью было ликвидировано 11 «шахедов». Однако, зафиксировано 5 попаданий в объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
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«Этой ночью ПвК «Запад», которое защищает и небо над Львовской областью, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали», - сообщил глава ОГА.
По его словам, всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.
Дополнение
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в ночь на 3 ноября в небе над Украиной было сбито 24 из четырех десятков ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками из курской области и из района приморско-ахтарска в рф, и ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.
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