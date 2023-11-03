На Львівщині вночі знищили 11 ворожих дронів, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час ворожої атаки у ніч на 3 листопада у небо над Львівською областю було ліквідовано 11 «шахедів». Однак, зафіксовано 5 влучань в об’єкт критичної інфраструктури. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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«Цієї ночі ПвК «Захід», яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували», - повідомив голова ОВА.
За його словами, загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що у ніч на 3 листопада у небі над Україною було збито 24 з чотирьох десятків ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами з курської області та з району приморсько-ахтарська в рф, та ракету Х-59 із повітряного простору окупованої частини Херсонської області.
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