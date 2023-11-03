На Івано-Франківщині вночі впали уламки збитого дрона, була пожежа в гуртожитку - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Івано-Франківській області у ніч на 3 листопада впали уламки збитого дрона, була пожежа в гуртожитку, повідомив у п'ятницю голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.
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"Івано-Франківська область: близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку", - написав Клименко у Telegram.
Деталі
Голова МВС зазначив, що вночі ворог масово атакував Україну безпілотниками, і повідомив про наслідки в інших областях:
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- Харківська область: опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Виникли пожежі у двох господарчих спорудах. Вже за годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю. Також пожежі виникли у адмінбудівлі, СТО, приватному будинку.
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- Херсонська область: з вечора ворог почав атакувати Бериславський район. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали 2 людини, пошкоджено 9 приватних будинків. Близько 3 ночі під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Пошкоджено 7 приватних будинків та газогін, ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях.
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- Донецька область: ввечері окупанти обстріляли Бахмутський район. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.
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- Одеська область: окупанти вдарили по території інфраструктурного об'єкта. На щастя, минулося без жертв.
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Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 24 з чотирьох десятків "шахедів" та ракету Х-59.