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В Ивано-Франковской области ночью упали обломки сбитого дрона, был пожар в общежитии - глава МВД

Киев • УНН

 • 683606 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области в ночь на 3 ноября упали обломки сбитого дрона, был пожар в общежитии, сообщил в пятницу глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

В Ивано-Франковской области ночью упали обломки сбитого дрона, был пожар в общежитии - глава МВД

Цитата

"Ивано-Франковская область: около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии", - написал Клименко в Telegram.

Детали

Глава МВД отметил, что ночью враг массово атаковал Украину беспилотниками, и сообщил о последствиях в других областях:

  • Харьковская область: в полночь российские военные направили беспилотник на Харьковский район. Возникли пожары в двух хозяйственных постройках. Уже через час под удар БПЛА попал Харьков. Повреждены 8 жилых домов, 4 автомобиля, в частности, два служебных автомобиля полиции, хозяйственная постройка и гараж. На территории одного из колледжей частично разрушено трехэтажное здание. Также пожары возникли в админздании, СТО, частном доме.
  • Херсонская область: с вечера враг начал атаковать Бериславский район. В результате удара по селу Урожайное пострадали 2 человека, повреждены 9 частных домов. Около 3 ночи под артиллерийский обстрел попал Херсон. Повреждены 7 частных домов и газопровод, ликвидированы пожары в двух хозяйственных постройках.
  • Донецкая область: вечером оккупанты обстреляли Бахмутский район. Спасатели потушили пожар в частном доме.
  • Одесская область: оккупанты ударили по территории инфраструктурного объекта. К счастью, обошлось без жертв.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из четырех десятков "шахедов" и ракету Х-59.

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