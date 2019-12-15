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Во Львовской области в результате столкновения фуры и легковушки погиб человек, еще двое пострадали

Во Львовской области в результате столкновения фуры и легковушки погиб человек, еще двое пострадали

Киев  •  УНН

 • 19390 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во Львовской области в результате столкновения с грузовиком погиб пассажир легковушки, еще двое доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 декабря около 18.20 на автодороге "Киев - Чоп" в городе Броды. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись грузовик MAN под управлением 32-летнего иностранца и автомобиль Renault, за рулем которого находился местный житель в возрасте 31 год.

Пассажир легковушки, 55-летний житель района, погиб на месте происшествия. Еще один пассажир, его ровесник и водитель Renault, оба - жители города Броды, получили телесные повреждения.

Водитель Renault задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Нацполиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes-Е 200 и внедорожника Toyota. В результате столкновения автомобиль Mercedes-Е 200 вспыхнул, его водитель погиб на месте.

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