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На Львівщині внаслідок зіткнення фури та легковика загинула людина, ще двоє постраждали

На Львівщині внаслідок зіткнення фури та легковика загинула людина, ще двоє постраждали

Київ • УНН

 • 19398 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув пасажир легковика, ще двоє осіб доставлені у лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 грудня близько 18.20 на автодорозі "Київ – Чоп" у місті Броди. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися вантажівка MAN під керуванням 32-річного іноземця та автомобіль Renault, за кермом якого перебував місцевий житель віком 31 рік.

Пасажир легковика, 55-річний житель району, загинув на місці події. Ще один пасажир, його ровесник та водій Renault, обидва – жителі міста Броди, отримали тілесні ушкодження.

Водій Renault затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі встановлюють обставини події. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі сталося ДТП за участю легковика Mercedes-Е 200 та позашляховика Toyota. Внаслідок зіткнення автомобіль Mercedes-Е 200 спалахнув, його водій загинув на місці.

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