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Во Львовской области в результате стрельбы погиб человек

Киев • УНН

 • 10007 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 марта. УНН. На Львовщине, в городе Борислав из-за стрельбы 45-летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Во Львовской области в результате стрельбы погиб человек

"В Бориславское отделение полиции 13 марта около 20.30 поступило сообщение о том, что на площади Ивана Франко неизвестный осуществил выстрелы в мужчину, после чего убежал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Потерпевшего, ранее судимого 45-летнего местного жителя, с ранениями ноги был доставлен в больницу и прооперирован. Сегодня, 14 марта, около десяти утра мужчина скончался", - сообщили в Нацполиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, который совершил выстрелы.

Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, в ходе которой будет установлена причина смерти жителя Борислава.

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