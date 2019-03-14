На Львівщині внаслідок стрілянини помер чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 березня. УНН. На Львівщині, у місті Борислав через стрілянину 45-річний чоловік помер у лікарні. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“У Бориславське відділення поліції 13 березня близько 20.30 надійшло повідомлення про те, що на площі Івана Франка невідома особа здійснила постріли у чоловіка, після чого втекла. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілого, раніше судимого 45-річного місцевого мешканця, із пораненнями ноги було доставлено у лікарню та прооперовано. Сьогодні, 14 березня, близько десятої ранку чоловік помер”, — повідомили у Нацполіції.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, який здійснив постріли.
Призначено експертизи, в тому числі і судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті мешканця Борислава.