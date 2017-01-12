Во Львовской области от переохлаждения погиб человек, еще 6 человек госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За прошедшие сутки во Львовской области один человек погиб в результате переохлаждения и еще шесть человек с обморожениями госпитализировали в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС во Львовской области.
По предварительным данным, в течение 11 января от переохлаждения умер один человек и с признаками переохлаждения и обморожения госпитализированы в больницы 6 человек, из них по административным территориям:
Сокальский район - 1 человек госпитализирован;
Жолковский район - 2 человека госпитализированы;
Яворивский район - 1 человек умер;
Жидачевский район - 1 человек госпитализирован;
Самбирский район - 1 человек госпитализирован;
г. Новый Раздел - 1 человек госпитализирован.
Напомним, двадцать один человек погиб от переохлаждения с начала 2017 г. в шести областях Украины.