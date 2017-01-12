На Львівщині від переохолодження загинула людина, ще 6 осіб госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Минулої доби на Львівщині одна людина загинула внаслідок переохолодження та ще шістьох осіб з обмороженнями до госпіталізували лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
За попередніми даними, протягом 11 січня від переохолодження померла одна особа та з ознаками переохолодження і обмороження госпіталізовано до лікарень 6 осіб, із них по адміністративних територіях:
Сокальський район — 1 особу госпіталізовано;
Жовківський район — 2 особи госпіталізовано;
Яворівський район — 1 особа померла;
Жидачівський район — 1 особу госпіталізовано;
Самбірський район — 1 особу госпіталізовано;
м. Новий Розділ — 1 особу госпіталізовано.
Нагадаємо, двадцять одна особа загинула від переохолодження з початку 2017 року у шести областях України.