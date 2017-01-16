Во Львовской области от переохлаждения умер еще один человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Вчера, в c.Берездивцы Николаевского района Львовской области погиб молодой человек. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Жители села нашли его тело в 15:25 15 января в заброшенном здании в селе. Тело без признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - переохлаждение.
Тело местного жителя 1987 года рождения доставлено в морг Николаевской центральной районной больницы для проведения экспертизы.
Напомним, 11 января во Львовской области один человек погиб в результате переохлаждения и еще шесть человек с обморожениями госпитализировали в больницу.