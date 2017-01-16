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На Львівщині від переохолодження померла ще одна людина

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Вчора, у c.Берездівці Миколаївського району на Львівщині загинув молодий чоловік. Попередня причина смерті ― переохолодження. Про це повідомили УНН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Жителі села знайшли його тіло о 15:25 15 січня в закинутій будівлі в селі. Тіло без ознак насильницької смерті. Попередня причина смерті ― переохолодження.

Тіло місцевого жителя 1987 року народження доставлено до моргу Миколаївської центральної районної лікарні для проведення експертизи.

Нагадаємо, 11 січня на Львівщині одна людина загинула внаслідок переохолодження та ще шістьох осіб з обмороженнями до госпіталізували лікарні.

Українські Національні Новини

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