На Львівщині від переохолодження померла ще одна людина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Вчора, у c.Берездівці Миколаївського району на Львівщині загинув молодий чоловік. Попередня причина смерті ― переохолодження. Про це повідомили УНН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Жителі села знайшли його тіло о 15:25 15 січня в закинутій будівлі в селі. Тіло без ознак насильницької смерті. Попередня причина смерті ― переохолодження.
Тіло місцевого жителя 1987 року народження доставлено до моргу Миколаївської центральної районної лікарні для проведення експертизи.
Нагадаємо, 11 січня на Львівщині одна людина загинула внаслідок переохолодження та ще шістьох осіб з обмороженнями до госпіталізували лікарні.