Во Львовской области в тройной ДТП травмирован водитель легковушки

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая около 10:50 в городе Борислав. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Chevrolet, Volkswagen и ВАЗ-21010. В результате столкновения телесные повреждения получил водитель Chevrolet, 40-летний житель города Дрогобыч", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Чернигове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое полицейских.