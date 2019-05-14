Во Львовской области в тройной ДТП травмирован водитель легковушки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львовской области, в городе Борислав, в результате столкновения трех автомобилей травмирован водитель Chevrolet. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая около 10:50 в городе Борислав. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Chevrolet, Volkswagen и ВАЗ-21010. В результате столкновения телесные повреждения получил водитель Chevrolet, 40-летний житель города Дрогобыч", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Чернигове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое полицейских.