На Львівщині у потрійній ДТП травмувався водій легковика
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 травня. УНН. На Львівщині, у місті Борислав, внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмований водій Chevrolet. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
“Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 травня близько 10.50 у місті Борислав. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіл Chevrolet, Volkswagen та ВАЗ-21010. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій Chevrolet, 40-річний мешканець міста Дрогобич",- повідомили у прес-службі Нацполіції.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Чернігові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє поліцейських.