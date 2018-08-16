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Во Львовской области в ДТП попал туристический автобус

Киев • УНН

 • 16902 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня утром на трассе Киев-Чоп в пределах Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и туристического автобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Во Львовской области в ДТП попал туристический автобус

"ДТП произошло в селе Нагорное. Автобус на иностранной регистрации следовал из Будапешта. Пострадавшие в результате столкновения отказались от госпитализации", - сообщили в ведомстве.

Полицейские регулируют движение на этом участке дороги.

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Напомним, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел.

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