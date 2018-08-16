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На Львівщині у ДТП потрапив туристичний автобус

Київ • УНН

 • 16902 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у межах Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та туристичного автобусу. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції області.

На Львівщині у ДТП потрапив туристичний автобус

"ДТП сталася у селі Нагірне. Автобус на іноземній реєстрації курсував з Будапешту. Постраждалі внаслідок зіткнення відмовилися від госпіталізації", - повідомили у відомстві.

Поліцейські регулюють рух на цій ділянці дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 40 людей постраждали в Англії в результаті перекидання автобуса 

Нагадаємо, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла. 

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