На Львівщині у ДТП потрапив туристичний автобус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у межах Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та туристичного автобусу. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
"ДТП сталася у селі Нагірне. Автобус на іноземній реєстрації курсував з Будапешту. Постраждалі внаслідок зіткнення відмовилися від госпіталізації", - повідомили у відомстві.
Поліцейські регулюють рух на цій ділянці дороги.
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Нагадаємо, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла.